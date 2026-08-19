UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye\'nin sırası

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Olimpik Lyon'u konuk etti. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın golüyle öne geçerken, sarı-lacivertliler 47. dakikada Greenwood ile karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve tur Fransa'da oynanacak rövanşa kaldı.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberliğin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum da belli oldu. Türkiye, 47.975 puanla 9. sırada bulunurken, 8. basamaktaki Hollanda'nın 51.895 puanı bulunuyor. Türkiye'yi 44.325 puanla Polonya ve 44.225 puanla Çekya takip ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.796 puan

6- Portekiz | 63.850 puan

7- Belçika | 58.150 puan

8- Hollanda | 51.895 puan

9- Türkiye | 47.975 puan

10- Polonya | 44.325 puan

11- Çekya | 44.225 puan

12- Yunanistan | 41.512 puan