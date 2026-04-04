Osmancık\'ta otomobil devrildi: Sürücü yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde buğday tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.M.T. yönetimindeki 19 DC 882 plakalı otomobil, Kamil grup yolu Havdan mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
