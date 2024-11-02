Osmancık\'ta otomobilden düşen çocuk tıra çarptı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bagajından düşen 3 yaşındaki çocuk, arkadan gelen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Selahattin D. idaresindeki 34 DH 7518 plakalı otomobil, D100 kara yolu Çorum Kavşağı'ndaki trafik ışığında hareket ettiği sırada otomobilin bagaj bölümünde seyahat eden D.D. isimli çocuk, kapağın açılması sonucu yola düştü.

Bu sırada arkadan gelen Cengiz G. yönetimindeki 76 DC 644 plakalı tır, D.D'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.