Osmancık'ta Pirinç Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Osmancık'ta Pirinç Festivali Coşkuyla Başladı

Osmancık'ta Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

13.09.2024 23:17
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Çorum'da Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

Festival kapsamında Kaymakamlık önünden Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ve mehter gösterisi sunuldu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, törende yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürüyle öne çıkan ilçenin tanıtımı için festivalin önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise her yıl geleneksel olarak çeltik hasadının başlangıcında festival düzenlediklerini belirtti.

Festivalinin ilçenin adıyla özdeşleşen Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla yapıldığını vurgulayan Gelgör, "Marka değeri çok yüksek olan, namı ülke dışına ulaşan Osmancık pirincimiz her markette bulunuyor, vatandaşlarımız Osmancık pirincini soruyor, istiyor. Bu gurur, kadim şehrimiz Osmancık'a ait. Çeltiğimizin hasat sezonu başlamakta, üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Bu sene pirinç festivalimizi Osmancık halkının desteğiyle kamudan hiç bütçe ayırmadan yapıyoruz. Tüm Osmancık halkıyla gurur duyuyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlara yılın ilk çeltik hasadından elde edilen pirinçle pişirilen pilav ikram edildi.

Festival etkinlikleri kapsamında 14 Eylül Cumartesi günü yağlı güreş müsabakaları, 22 Eylül Pazar günü ise rahvan at yarışları düzenlenecek.

Kaynak: AA

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