Osmancık\'ta Yolcuya Otomobil Çarptı: 73 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hamdi Ercan (73), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Osmancık ilçesi D-100 kara yolu Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. V.Ö. (38) yönetiminde 19 HS 414 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hamdi Ercan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Ercan ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.