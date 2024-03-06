Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi\'ne 4 Ton Mama Bağışı Yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde merhum iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle kurulan Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, damadı Gürkan Hatipoğlu tarafından 4 ton mama bağışı yapıldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Zaimoğlu'nun sahipsiz hayvanlar için her zaman destek verdiğini ve damadının da yaptığı mama bağışıyla ayrı bir duygusallık yaşattığını söyledi.
Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen son teknolojik cihazlarla 3 bin metrekare alanda inşa edilen hayvan barınağının, tüm tıbbi müdahalelerin yapılabildiği modern bir hayvan hastanesine dönüştürüldüğünü anımsatan Şahin, şunları kaydetti:
"Rahmetli iş insanımız, sokak dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını tereddüt etmeden giderirdi. Hatta onların tedavileri için çok yüksek maliyetli tam donanımlı tedavi merkezi bile kurdu. Hakkı ödenmez. Şimdi onun evlatları aynı duygu, hassasiyet ve samimiyetle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanları için 300 bin lira değerinde 4 ton gibi yüksek tonajda mama desteğinde bulunarak babalarından aldıkları bayrağı devam ettiriyorlar. Allah onlardan razı olsun."
İş adamı Gürkan Hatipoğlu da kayınbabasının destekleriyle kurulan tam donanımlı tedavi merkezini eşiyle yaşatmaya ve bundan sonra da kayınpederinin emaneti olan hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini anlattı.
Hatipoğlu, "Sokak hayvanlarının da bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyor ve onların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Umuyorum ki bu, sokak hayvanlarının bakımı ve kalıcılığı konusunda farkındalık yaratmamıza ve diğer vatandaşlarımızın da destek olmalarına vesile olur." dedi.
Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik ise hayvan hastanesinin sahipsiz hayvanlar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavilerinin yanı sıra "hayvan oteli" olarak hizmet verdiğini ifade etti.
Tetik, bölgedeki eksikliği kapattıklarını ve Hatipoğlu'nun mama desteğiyle can dostlarına katkıda bulunduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne 4 Ton Mama Bağışı Yapıldı - Son Dakika
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