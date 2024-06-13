Osmaneli'de mevsimlik tarım işçileri için tedbirler alınacak

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde farklı yerlerden gelen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal genellikle köylerde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin, geçici yerleşim yerine dair sorunlarının kaymakamlık koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüme ulaştırmak için hep birlikte gayret sarf edileceğini belirtti.

Düzenlenen toplantıya konu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.