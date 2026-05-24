Osmaneli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Osmaneli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

24.05.2026 16:49
Osmaneli'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

R.K'nin (43) kullandığı 11 SF 636 plakalı hafif ticari araç, Osmaneli-İznik kara yolunun Ericek köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

