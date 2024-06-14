Osmaneli İlkokulu'nda 3.500 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Osmaneli İlkokulu'nda 3.500 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 3 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Osmaneli İlkokulunda Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı. Ünal, karne töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Torun ise çocukların geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin büyük emeklerinin olduğunu vurgulayarak, eğitime olan katkılarının devam edeceğini söyledi.

14.06.2024 11:51
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 3 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaneli İlkokulunda Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı.

Ünal, karne töreninde yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, çok sevgili yavrularımızı çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.

Torun ise çocukların geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin büyük emeklerinin olduğunu dile getirdi.

Bugün bu sıralarda geleceğin mühendislerini, öğretmenlerini, profesörlerini, ülkenin geleceğini gördüğünü ifade eden Torun, "Emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, güzel şeyler yapılıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan katkımız devam edecek. Tün öğrencilerimize öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli İlkokulu'nda 3.500 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli İlkokulu'nda 3.500 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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