Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
E.E.S. (39) idaresindeki 64 AP 232 plakalı tır, Osmaneli-Sakarya kara yolunun Büyükyenice köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaneli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Osmaneli'nde Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
