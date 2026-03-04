Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Dağ-Der İftarında Vatandaşlarla Buluştu

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, DAĞ-DER tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Osmangazi Gösteri Merkezi fuaye alanında DAĞ-DER tarafından gerçekleştirilen iftar programına, Aydın'ın yanı sıra DAĞ-DER Genel Başkanı Derya Başak ile dernek üyeleri katılım gösterdi. İftar öncesinde davetlilerle yakından ilgilenerek masaları tek tek gezen Aydın, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğuna vurgu yapan Aydın, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çaba gösteriyoruz"

"Ramazan ayının bereketi, siz değerli dostlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldiğimizde daha da artıyor. Bu iftarda bizlerle buluştuğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca ilçemizin farklı noktalarında her akşam binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında bir araya geliyoruz. ramazan ayının sonunda yaklaşık 120 bine yakın vatandaşımızı iftar sofralarımızda ağırlamış olacağız. Bunun yanı sıra yine yaklaşık 20 bin vatandaşımıza ramazan desteği ve erzak paketleri ulaştırarak ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çaba gösteriyoruz. Belediyeler, halkın ihtiyaç duyduğu her noktada vatandaşın yanında olması gereken kurumlardır. Biz de ramazanın bereketini Osmangazi'deki vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. Hep birlikte büyük bir aileyiz. Allah önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na eriştirsin."

DAĞ-DER Genel Başkanı Başak ise "Bu anlamlı iftar sofrasında bir araya gelerek kardeşlik duygularımızı pekiştirmemize, aynı ekmeği ve aynı lokmayı paylaşmamıza imkan sağlayan değerli Belediye Başkanımız, hemşehrimiz Erkan Aydın'a gönülden teşekkür ediyorum. Bizimle aynı sofrayı paylaşmak için gönlünü ortaya koyan tüm dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Soframız bereketle dolsun; dağımızın gücü ve sesi daha gür çıksın, yöremiz gelişip büyüsün, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başak, günün anısına Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti.