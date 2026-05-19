Bursaspor'a şampiyonluk ziyareti

19.05.2026 09:49  Güncelleme: 11:00
(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i ziyaret ederek takımı şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti, yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Aydın, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ile birlikte Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i ziyaret etti. Kulüp binasında gerçekleşen buluşmada, geçen sezon Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un yeni sezon hedefleri değerlendirildi.

SPORCULAR VE TEKNİK HEYETE TEBRİK

Şampiyonluk  dolayısıyla Bursaspor Kulübü'nü ve Çelik'i tebrik eden Aydın, "Bursaspor'umuz bu sene bizlere, tüm Bursa halkına hatta ülke çapında çok güzel bir başarı elde etti. Asıl hedef olan Süper Lig'e de bir adım daha yaklaştı. Bu sene de Trendyol 1. Lig'de kendilerine başarılar diliyoruz. Aynı sevinci, coşkuyu hem bizlere, hem Bursa'mıza yaşatacaklarına inancımız sonsuz. Biz de hem hayırlı olsun dileğinde bulunmak, hem de önümüzdeki sezon için başarılar dilemeye geldik. Başkanımıza, yöneticilere, futbolculara, antrenörlere ve tabii ki Bursaspor taraftarımıza, emeği geçen herkese yeni sezonda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"AİT OLDUĞUMUZ YERE BİR YIL KALDI"

Çelik ise Aydın'a teşekkür ederek, "Ait olduğumuz yere bir yılımız kaldı. Yapılacaklarla alakalı, süreçle alakalı Bursaspor'umuza neler yapabiliriz, sağ olsun kendileriyle onunla ilgili istişarelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki sene de Süper Lig'e çıkarken yine bekliyoruz" dedi.

Aydın, ziyaretin ardından Çelik'e günün anısına özel Osmanlı askeri zırhı tasarımlı hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
