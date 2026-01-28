Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan, Bursa Rumeli Halk Dansları Derneği'ne Ziyaret - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan, Bursa Rumeli Halk Dansları Derneği'ne Ziyaret

28.01.2026 09:24  Güncelleme: 10:40
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Rumeli Halk Dansları Derneği'ni ziyaret ederek, halk danslarının kültürel önemine ve gençlerin sanata katılımına dikkat çekti. Aydın, belediye olarak gençlere destek olmanın önemini vurgulayarak, spor ve kültürel faaliyetlerin toplumsal birlikteliği güçlendireceğini ifade etti.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, halk dansları aracılığıyla köklü gelenekleri bugüne taşıyan Bursa Rumeli Halk Dansları Derneği'ni ziyaret etti. Rumeli coğrafyasına ait halk danslarını, müzikleri ve gelenekleri büyük bir özveriyle yaşatan dernek yöneticileri ile genç dansçılarla bir araya gelen Aydın, yapılan çalışmaları dinledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Rumeli Halk Dansları Derneği'ni ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler edindi. Aydın'a, Bursa Rumeli Halk Dansları Derneği Başkanı Davut Şen, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Güzelvardar ile dernek ekibi eşlik etti.

"Kültürümüze, Sanatımıza ve Sporumuza Sahip Çıkacağız"

Halk danslarının kuşaklar arası bağ kurmadaki rolü ve gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımının önemine değinen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Bizler, sporda ve hayatın her alanında gençlerimizi desteklemeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki gençler burada enerjisini atsın, kötü alışkanlıklardan uzak dursun, birlik ve beraberlik içinde olsun. Dünyada yaşananlara bakıyoruz; sınırlar kayıyor, ülkeler bölünüyor, milyonlarca insan yerinden oluyor. İşin özüne indiğimizde dilini, kültürünü, törenini, bir arada yaşama kültürünü kaybeden toplumların daha kolay dağıldığını anlıyoruz. Yüzyıllardır Rumeli'de, Balkanlar'da, Anadolu'da bu kültürü yaşatmışız. Halk oyunlarını sadece bir folklor gösterisi olarak görmemek lazım. Bu, nesilden nesile aktarılan bir kültürdür, bir kimliktir. İşin böyle derin boyutları var. O yüzden gençlerimize sahip çıkacağız. Kültürümüze, sanatımıza, sporumuza sahip çıkacağız. Geleceği ancak böyle sağlam temeller üzerinde kurabiliriz."

"Kaynağı Doğru Yerde, Doğru Şekilde Kullanıyoruz"

Gençlere verilen desteğin sadece sözde kalmadığını belirten Aydın, yapılan yardımların nasıl planlandığını ve adil şekilde dağıtıldığını detaylandırarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüplerimize neye ihtiyaçları olduklarını sorduk. Onlar da yağmurluk, top, antrenman malzemeleri gibi ihtiyaçlarını sıraladı. Sonra ne yaptık? Toplu ihaleye çıktık. 68 kulübümüze eşit ve adil şekilde dağıttık. Öyle kafamıza göre değil; eşit mi, eşit. Kim ne istediyse ona göre böldük. Hepsi planlı, programlı. Bizim derdimiz ne biliyor musunuz? Daha çok sayıda çocuk yetişsin. Daha çok insan bu işlere sahip çıksın. Yeni nesiller özensin, spora, kulüplere, emeğe değer versin. Kaynak her zaman var. Yeter ki doğru yere, doğru zamanda, doğru şekilde kullanalım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz."

Etkinlik, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın gençlerle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

