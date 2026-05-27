Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Vatandaşlarla Bayramlaştı

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı namazını Nilüferköy Camii'nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramın manevi atmosferinin yoğun şekilde hissedildiği sabah saatlerinde camiye gelen Başkan Aydın, vatandaşlarla birlikte saf tutarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Aydın, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma sırasında vatandaşlarla yakından ilgilenen Aydın, özellikle çocuklarla sohbet ederek onların bayram sevincine ortak oldu. Cami avlusunda gerçekleşen bayramlaşma programında samimi görüntüler oluşurken, vatandaşlar Aydın'a ilgi gösterdi.

"BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZIN KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM"

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkati çeken Aydın, "Nilüferköy Camii'nde bayram namazını eda ettik. Bütün yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah inşallah yenilerine eriştirsin. Birlik, beraberlik, bolluk ve bereket içerisinde nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.