Osmangazi Belediyesi 2024 Faaliyetlerini Değerlendirdi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, insan odaklı çalışmaları geliştirmek ve yatırımlara yön vermek amacıyla "Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar gözden geçirildi, 2025 yılında daha verimli ve kaliteli işler yapılması için planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu "Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı" ile 2024 yılının faaliyetlerini masaya yatırdı. Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda söz alan birim müdürleri, slayt eşliğinde 2024 yılında yapılan çalışmaları, hangi hedeflere ulaşıp ulaşamadıklarını anlatırken, 2025 yılında gerçekleştirmeyi düşündükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Hepimiz Osmangazi için mücadele ediyoruz"

İnsana odaklanan bir yaklaşım benimseyerek, toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, bu doğrultuda hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Erkan Aydın, "Bu strateji, hem yerel düzeyde hem de genel olarak topluma fayda sağlayacaktır. Biz maksimum performans gösterip, elimizden gelenin en iyisini yaparak, vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirmek zorundayız. Hepimiz Osmangazi için mücadele ediyoruz. Zaman kaybetmeden doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bu kentte anlayışın değiştiğini herkesin hissetmesini istiyoruz. Bu çabamız, müdürlerimizin çalışmaları ve 3 bine yakın çalışanımızın katkısıyla değerli hale geliyor. Tek başına hiçbir şey olmuyor. O nedenle birlikte hareket ederek bu kenti daha yaşanabilir hale getirmeliyiz" dedi.