Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyetleri Değerlendirildi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2026 yılına yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen hizmetler detaylı şekilde gözden geçirilirken; 2026 yılına ilişkin planlanan çalışmalar ve hedefler de kapsamlı olarak değerlendirildi. Birim müdürleri, slayt sunumları eşliğinde yürütülen çalışmaları belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Aydın detaylı bilgi verdi.

Toplantı kapsamında ayrıca, hizmet kalitesinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla 2026 yılında uygulanması planlanan projeler de analiz edildi.

Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için bir araya geldiklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

"2025 yılında önemli ve başarılı çalışmalara imza attık"

"Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz iç tetkik toplantılarıyla birimlerimizin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi. Bugün yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı'nda ise 2025 yılı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Bu iç değerlendirmeler, kurumumuzun işleyişini daha düzenli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, sorunları azaltmak ve memnuniyeti yükseltmek yer almaktadır. Bu doğrultuda müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla sürekli iletişim halindeyiz; sahadan ve personelimizden gelen geri bildirimlerle iyileştirme çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Kurum içi çalışan memnuniyetinde yüzde 5'lik bir artış sağlandı. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Ayrıca 5 bin 300 vatandaşla yaptığımız ankette memnuniyet oranının yüksek çıkması çalışmalarımızın doğru yönde ilerlediğini göstermektedir. 2025 yılında önemli ve başarılı çalışmalara imza attık. Hayata geçirilen projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."