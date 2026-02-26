Osmangazi'de İftar Sofrası Kuruldu

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. İftara katılan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Ramazanın dayanışma ruhunu, bereketini, huzurunu, bütün Osmangazi'de yaşayan yurttaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

İftar programlarıyla komşuluk bağlarını güçlendiren Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi sakinlerini gönül sofrasında buluşturdu. Aydın'ın da katıldığı iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, iftar öncesinde edilen dualar ve okunan ezanla birlikte ramazanın huzuru tüm mahalleyi sardı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Aydın, sofrada sadece yemeği değil, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve kardeşliği de mahalle sakinleri ile paylaştı.

Her akşam dördü sabit nokta olmak üzere dağ köyleri ve mahallelerin dahil olduğu farklı noktalarda iftar verdiklerini dile getiren Aydın, şunları söyledi:

"Toplamda 110 bin kişiye yakın insanımızla iftarlarda birlikte olup, onlarla iftar sofrasını ramazan boyunca paylaşacağız. Bunun yanında 20 bin ihtiyaç sahibine de erzak yardımımız hemen hemen bitmek üzere, muhtarlarımız üzerinden tespit ederek yardımlarımızı yapıyoruz. Ramazanın dayanışma ruhunu, bereketini, huzurunu, bütün Osmangazi'de yaşayan yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah inşallah Kadir Gecesi'ne, ardından Ramazan'a eriştirsin. Belediyemizin önünde Osmangazi Meydanı'nda ve Üftade Meydanı'nda etkinliklerimiz var. Bütün Bursalıları buraya bekliyoruz."

Aydın ile bir araya gelen vatandaşların talepleri de tek tek not alındı.