Osmangazi Belediyesi Dünya Fotoğrafçılık Günü Sergisi\'ne Ev Sahipliği Yaptı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Dünya Fotoğrafçılık Günü sergisine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesin Dünya Fotoğrafçılık Günü'nü kutluyorum. Fotoğraf sanatına katkı sunmak adına ilerleyen günlerde yeni etkinliklere imza atmayı planlıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğinde hazırlanan Dünya Fotoğrafçılık Günü Sergisi, Belediye Merkez Bina girişinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Fotoğrafçıların objektifine yansıyan 30 fotoğrafın yer aldığı sergi, Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, BUFSAD yönetimi ve fotoğrafçılarının katılımıyla gerçekleşen tören ile ziyarete açıldı. Sergi, 23 Ağustos'a kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

"Fotoğraf, önemli bir sanat dalı"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Böyle güzel bir serginin hazırlanmasında emeği geçen Osmangazi Kent Konseyi'ne ve BUFSAD üyesi değerli fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum. Sergi, her biri birbirinden güzel fotoğraflardan oluşuyor. Fotoğraf, önemli bir sanat dalı. İyi bir göze ve sanatsal bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesin Dünya Fotoğrafçılık Günü'nü kutluyorum. Fotoğraf sanatına katkı sunmak adına ilerleyen günlerde yeni etkinliklere imza atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil, "Dünya Fotoğrafçılık Günü'nü böyle güzel bir sergi ile kutluyoruz. Fotoğrafçılar, tarihi bir anı veya toplumsal bir olayı tek bir fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdikleri gibi bazen de güzel bir anıyı veya doğal güzellikleri objektiflere yansıtırlar. Osmangazi Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu olarak yeni dönemdeki ilk sergimizi Osmangazi Belediye'mizin ev sahipliğinde açtık. Osmangazi'de daha birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe imza atmayı planlıyoruz" dedi.

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Gökeer, "Dünya Fotoğrafçılık Günü, Louis Daguerre tarafından 1839 yılında Daguerreotype cihazının bulunmasından bu yana tam 185 yıldır kutlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı'mız Erkan Aydın'a ve Osmangazi Kent Konseyi'ne fotoğraf sanatına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile fotoğraf sanatına hizmet etmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından Başkan Aydın ve katılımcılar, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.