Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde 25 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde 25 Kaçak Yapıyı Yıktı

Osmangazi Belediyesi, imara aykırı inşa edilen toplam 25 kaçak yapıyı yıkarak bölgedeki ruhsatsız yapılaşmaya karşı önlem aldı. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

05.05.2025 15:26
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen toplam 25 kaçak yapıyı yıktı.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen bina, inşaat temeli ve çevre duvarı olmak üzere toplam 25 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olduğu belirlenen yapıları yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makinesi ile kaçak yapıları yıktı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde 25 Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika

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