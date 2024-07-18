Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe'yi hizmete açıyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, ilçenin hem kültürel hem sosyal yaşamına değer katacak iki önemli hizmeti, aynı çatı altında vatandaşlar ile buluşturuyor. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile Genç Kafe, 20 Temmuz Cumartesi günü hizmete açılacak.

Osmangazi Belediyesi, misafirlerine geniş bir kitap koleksiyonu sunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacak Genç Kafe'yi hizmete açmaya hazırlanıyor. Osmangazi Meydanı'nda iki kat olarak hayata geçirilen projenin ilk katında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanlarını Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayacak.

Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak. Kitapseverler, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanırken, kahvelerini yudumlayacak.

İlçenin tam merkezinde, metro istasyonu çıkışının hemen yanındaki konumu ile ilçe sakinlerinin kolaylıkla erişebileceği kütüphane ve kafe, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de hizmete açılacak.