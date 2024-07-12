Osmangazi Belediyesi Kadınlara Özel Kültür Gezisi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kadınlara Özel Kültür Gezisi

Osmangazi Belediyesi Kadınlara Özel Kültür Gezisi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Kültür Gezisi' turları, Yeşilova Mahallesi'nden başladı. Kadınlar, ücretsiz olarak şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezme fırsatı buldu.

12.07.2024 18:51  Güncelleme: 19:02
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen 'Bursa Kültür Gezisi' turları, Yeşilova Mahallesi'nden başladı. Turun ilk kafilesini oluşturan Yeşilova Mahallesi sakini kadınlar, ücretsiz olarak şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi'nin hem kent turizminin canlanması hem de yerel esnafa ekonomik olarak destek sağlanması amacıyla hayata geçirdiği 'Bursa Kültür Gezisi' projesi kapsamında ilk tur, Yeşilova Mahallesi'nden başladı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenecek geziye katılan kadınlar, çift katlı otobüse binerek ilçenin tarihi ve turistik noktalarına doğru seyahate başladı. 62 kişiden oluşan kafilenin ilk durağı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oldu. Rehber eşliğinde Fetih Müzesi'ni gezen kadınlar, 6 Nisan 1326 yılında Bursa'nın tüm detaylarıyla aktarıldığı müzede dolaşırken adeta zamanda bir yolculuk yaşadı.

Tarih ve kültür dolu tur

Gezinin ilk kafilesinin ikinci adresi ise Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri oldu. Türbelere girerek dua eden kadınlar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin girişinde alp kıyafetleriyle nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini de izleme fırsatı buldu. Gezinin bir sonraki adresi ise Tarihi İnkaya Çınarı oldu. Ardından Muradiye Türbeleri ve son olarak da Macera Bursa gezilerek tur tamamlandı.

Kadınlar, "Bu tur sayesinde daha önce görme fırsatı bulamadığımız tarihi ve kültürel yerleri gezme şansını yakaladık. Osmangazi Belediye Başkanı'mız Erkan Aydın'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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