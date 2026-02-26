Osmangazi Belediyesi Ekipleri, Yoğun Kar Yağışı Sonrası Sahaya İndi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı harekete geçti. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için sahaya çıkan ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle ilçenin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerinde ana arterler ile bağlantı yollarını ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Hüseyinalan, Kirazlı, Elmaçukuru, Soğukpınar ve Bağlı mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada iş makineleriyle yollar temizlenirken, buzlanmaya karşı tuzlama faaliyetleri de yürütüldü.

Mahalle sakinleri, yolların kısa sürede ulaşıma açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.