Osmangazi Belediyesi Köylerde Bilim Buluşması Etkinliği - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Köylerde Bilim Buluşması Etkinliği

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Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) ile ortaklaşa düzenlediği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğiyle vatandaşlar, perseid meteor yağmurunu izledi.

13.08.2024 15:51  Güncelleme: 16:46
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) ile ortaklaşa düzenlediği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğiyle vatandaşlar, perseid meteor yağmurunu izledi.

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğiyle halkın bilime karşı ilgi ve duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Belediye'nin Tuzaklı Mahallesi piknik alanında gerçekleştirdiği 'Köylerde Bilim Buluşması' etkinliğine yurttaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında teleskopla ay gözlemi yapan vatandaşlar, ardından amatör astronom Cem Özkan'ın ışık kirliliği ölçümünü ilgiyle takip etti. Astronom İlhan Vardar, göktaşları ve perseid meteor yağmuru; yüksek astronom Fevzi Çetin, okul dışı öğrenme ortamları ve amatör astronom Arif Bozdemir, gökyüzü hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, Belediye Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, Astronom İlhan Vardar, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, Amatör Astronom Arif Bozdemir ve vatandaşlar katıldı.

Uzay temalı müzik dinletisinin ardından 23.00-00.00 saatleri arasında gökyüzü meraklıları, teleskopla Satürn'ü gözleme imkanı buldu. Piknik alanını dolduran yurttaşlar, perseid meteor gözlemi yaparken, her göktaşı görüldüğünde alkışlarla karşılık verdi.

"Gökyüzüne bakarken bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım"

Bilim ve doğanın büyüleyici birleşimine tanıklık etmek için bir araya geldiklerini belirten Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Büyükdere, "Bilim insanlığın en büyük rehberlerindendir. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkarır, Burada gökyüzündeki olağan üstü doğa olayını izlerken evrenin büyüklüğünü ve bizim mütevazi yerimizi bir kez daha idrak ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, bilimi köylerimize taşımaya devam ediyoruz. Köylerde Bilim Buluşmaları etkinliğimizle gençlerimizi ve köy halkımızı bilim ışığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Meteor yağmuru ile birlikte gözlem yaparken geçmişte olduğu gibi bilimi halkımızın ayağına getirme misyonunu sürdürüyoruz. Gökyüzüne bakarken aynı zamanda bilimin ve Cumhuriyetin aydınlık yolunu hatırlayalım. Bilimle aydınlanmış bir toplum olma yolunda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Bilimi tanıtmayı amaçlıyoruz"

BAAK Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan ise "Biz toplumu bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda toplumla temas kurabileceğimiz ortamlar oluşturarak bilimi anlatmak istiyoruz. Topluma bilimi anlatırken astronomiyi seçmiş durumdayız. Çünkü astronomi 7-77'ye herkesin var oluşuna dair temel sorgulamasını yaptığı bir alan. Bu ana tema etrafında topluma bilim anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Osmangazi Belediyesi ile temas kurduk. Bize bu imkanı verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu temasımızın temel sebebi bu tür aktiviteleri birlikte yaparak vatandaşlara bilimi tanıtmayı amaçlıyoruz. Bir dizi bilim ve halk etkinlikleri yapacağız bugün burada yapılan etkinlik bunların ilki oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Katılım sağlayanlarda çok memnun kaldı. Meteor yağmurunu çıplak gözle gözlemlemenin keyfini çıkarttılar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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