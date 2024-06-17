Osmangazi Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Temizliyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kurban kesim alanı olarak düzenlenen 23 kapalı ve açık pazar yerinde temizlik çalışması yapıyor. Dezenfekte edilen alanlar, bayram süresince kurban kesecek vatandaşlar için hijyenik hale getiriliyor.

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi amacıyla ilçe genelindeki 23 kapalı ve açık pazar alanını kurban kesim noktası olarak belirleyen Osmangazi Belediyesi, bu noktalarda gün boyu temizlik çalışmaları yürütüyor, alanlar yeni güne hazırlanıyor.