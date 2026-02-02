Osmangazi'de Mübadele Acıları Türkülerle Anlatıldı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında özel bir konsere ev sahipliği yaptı. "Birlikte Söylenen Ayrılık Türküleri" başlığıyla sahne alan Nida Ateş, ayrılığın ve hasretin ortak hafızadaki izlerini türküler aracılığıyla dinleyicilere anlattı.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Söylenen Ayrılık Türküleri" konserine Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra belediye meclis üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Nida Ateş'in güçlü yorumuyla hayat bulan "Çalın Davulları", "Bülbülüm Altın Kafeste" ile "Vardar Ovası" gibi türküler, mübadele yıllarında yaşanan ayrılıkların ve zorunlu göçlerin bıraktığı derin izleri yeniden hatırlattı. Konseri yoğun ilgiyle takip eden dinleyiciler ise kimi zaman hüzünlenirken kimi zaman da ortak geçmişin birleştirici gücüyle duygu dolu anlar yaşadı.

Göçlerin ve insan hikayelerinin türkülerini birlikte dile getireceklerini belirten Ateş, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki göç, dünyanın olduğu kadar ülkemizin ve şehirlerimizin de en önemli meselelerinden biri. 103 yıl önce büyük bir travma yaşayan insanların bugün artık çocukları ve torunları var. Ancak o sancılı sürecin izleri ve hatıraları, hala toplumsal hafızamızda varlığını sürdürüyor. Biz de bu konserde dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince o döneme ait yaşanmışlıkların türkülere dönüşmüş hallerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sadece ezgiler değil; o ezgilerin ardında kalan anekdotları, bilgileri ve duyguları da birlikte hatırlamak istiyoruz. Bu anlamlı geceyi bizlere sunduğu için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

Konser sonunda Esendemir, günün anısına Ateş'e teşekkür hediyesi takdim etti.