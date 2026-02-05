Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik "Deprem Gerçeği" Söyleşisi

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, toplumsal deprem bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmek amacıyla, deprem uzmanı ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla, çocuklara yönelik bir söyleşi düzenledi.

Olası afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi, deprem farkındalığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla "Deprem Gerçeği ve Çocuklarda Farkındalık" temalı bir söyleşi düzenledi. Deprem uzmanı ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki söyleşiye, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Deprem riskine karşı hazırlık sürecinden itibaren yapılması gerekenlere ilişkin çocuklara önemli bilgiler veren Moriwaki, yaşam üçgeninden bahsederek, deprem anında riski azaltacak faktörlere değindi.

"Deprem gelebilir diyerek hazır olmak lazım"

Depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Yoshinori Moriwaki, yaşam üçgeninin deprem esnasında mutlaka oluşturulması gerekliliğine işaret etti. Binanın çökmesi ve enkaz altında kalma riski gibi durumlara ilişkin her zaman evin kolay ulaşılabilir bir noktasında deprem çantasının bulunmasının önemli olduğunu belirten Moriwaki, su, düdük ve gıda ürünlerinin çantada yer alacağını vurguladı. Bursa'nın, Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altında olduğunu ifade eden Moriwaki, bu noktada bekleyen tehlikeler ile ilgili de uyarılarda bulundu.

Moriwaki, şöyle devam etti:

"Marmara'da deprem olduğunda Bursa'da yumuşak zeminde olduğundan hissedebilir, binalar etkilenebilir. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da Silivri'de deprem oldu, o biraz fay hattını rahatlattı. Ancak güney kolu Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e uzanıyor. Deniz kenarında var, iç taraflarda da var. 150 sene deprem gelmedi. Bandırma yakınlarında da 400 sene. Yakında hiç olmaz demiyoruz, bunun için hazırlıklı olmak lazım. Tehlikeli diye söyleyebilirim, dikkatli olmak lazım. Japonya da, Türkiye de deprem kuşağında. Ne zaman, nerede, ne kadar büyük diye değil, deprem gelebilir diyerek hazır olmak lazım. Hep beraber, tüm aşamalarda iyi hazırlanabilirsek hasarlar da yüzde 70 azaltılabilir."

Son olarak Türkiye'de yüzde 50'den fazla binanın riskli olduğunu hatırlatan Moriwaki, merdiven kullanımlarının da deprem sırasında risk meydana getirdiğini, o anda derhal yaşam üçgeninin kurulması ve merdivenden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Söyleşinin ardından CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, Yoshinori Moriwaki'ye teşekkür plaketi takdim etti.