Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik "Deprem Gerçeği" Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik "Deprem Gerçeği" Söyleşisi

05.02.2026 14:31  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, deprem bilincini artırmak için Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla çocuklara yönelik bir söyleşi düzenledi. Deprem riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, çocuklara önemli bilgiler verdi.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, toplumsal deprem bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmek amacıyla, deprem uzmanı ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla, çocuklara yönelik bir söyleşi düzenledi.

Olası afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi, deprem farkındalığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla "Deprem Gerçeği ve Çocuklarda Farkındalık" temalı bir söyleşi düzenledi. Deprem uzmanı ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki söyleşiye, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Deprem riskine karşı hazırlık sürecinden itibaren yapılması gerekenlere ilişkin çocuklara önemli bilgiler veren Moriwaki, yaşam üçgeninden bahsederek, deprem anında riski azaltacak faktörlere değindi.

"Deprem gelebilir diyerek hazır olmak lazım"

Depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Yoshinori Moriwaki, yaşam üçgeninin deprem esnasında mutlaka oluşturulması gerekliliğine işaret etti. Binanın çökmesi ve enkaz altında kalma riski gibi durumlara ilişkin her zaman evin kolay ulaşılabilir bir noktasında deprem çantasının bulunmasının önemli olduğunu belirten Moriwaki, su, düdük ve gıda ürünlerinin çantada yer alacağını vurguladı. Bursa'nın, Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altında olduğunu ifade eden Moriwaki, bu noktada bekleyen tehlikeler ile ilgili de uyarılarda bulundu.

Moriwaki, şöyle devam etti:

"Marmara'da deprem olduğunda Bursa'da yumuşak zeminde olduğundan hissedebilir, binalar etkilenebilir. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da Silivri'de deprem oldu, o biraz fay hattını rahatlattı. Ancak güney kolu Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'e uzanıyor. Deniz kenarında var, iç taraflarda da var. 150 sene deprem gelmedi. Bandırma yakınlarında da 400 sene. Yakında hiç olmaz demiyoruz, bunun için hazırlıklı olmak lazım. Tehlikeli diye söyleyebilirim, dikkatli olmak lazım. Japonya da, Türkiye de deprem kuşağında. Ne zaman, nerede, ne kadar büyük diye değil, deprem gelebilir diyerek hazır olmak lazım. Hep beraber, tüm aşamalarda iyi hazırlanabilirsek hasarlar da yüzde 70 azaltılabilir."

Son olarak Türkiye'de yüzde 50'den fazla binanın riskli olduğunu hatırlatan Moriwaki, merdiven kullanımlarının da deprem sırasında risk meydana getirdiğini, o anda derhal yaşam üçgeninin kurulması ve merdivenden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Söyleşinin ardından CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, Yoshinori Moriwaki'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yoshinori Moriwaki, Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik 'Deprem Gerçeği' Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:32:09. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik "Deprem Gerçeği" Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.