Osmangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Çorba ve Ekmek İkramı

16.02.2026 12:19  Güncelleme: 13:37
Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi'nde haftada altı gün ihtiyaç sahibi ailelere çorba ve ekmek dağıtıyor. Ekonomik zorluklar karşısında destek sağlamak amacıyla yürütülen uygulama, birçok aileye sıcak bir öğün imkanı sunuyor.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi'nde pazartesi günleri dışında haftanın altı günü ihtiyaç sahibi ailelere çorba ve ekmek ikramında bulunuyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla yürüttüğü uygulama kapsamında Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi'nde pazartesi günleri hariç haftanın altı günü çorba ve ekmek dağıtımı yapıyor.

Zorlaşan ekonomik koşullar karşısında vatandaşların yanında olmayı hedefleyen uygulamayla birçok aile, güne sıcak bir çorba ile başlama imkanı buluyor.

"Eğer çorba artarsa, merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza da ikram ediyoruz"

Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi Rehberi Rıdvan Özdemir, uygulamaya ilişkin, "Bu ikramlar yalnızca ihtiyaç sahibi ailelere yöneliktir. Uygulamamız uzun yıllardır aralıksız şekilde devam ediyor. Çorbalarımızı daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için hazırlıyoruz. Eğer çorba artarsa, merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza da ikram ediyoruz. Yapılan ikramlardan faydalanan vatandaşlarımız evlerine mutlu bir şekilde dönüyor" dedi.

Destekten faydalanan vatandaşlar da "Burada uzun yıllardır çorba ve ekmek dağıtımı yapılıyor. Bizde haftanın altı günü bu merkeze gelerek, ikramlarımızı alıyoruz. Bu güzel uygulama için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

