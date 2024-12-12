Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlar İçin İletişim Semineri - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlar İçin İletişim Semineri

Osmangazi Belediyesi, 'Kadın Olmak İletişimin Gücü' başlıklı söyleşi düzenleyerek kadınlara ve çocuklara etkili iletişim üzerine eğitimler verdi. Özel motivasyon programları ile kadınların kendilerini keşfetmeleri teşvik edildi.

12.12.2024 18:04
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 'Kadın Olmak İletişimin Gücü' başlıklı bir söyleşi düzenledi. Çocuklar için gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında ise 8-12 yaş arası çocuklara etkili iletişimin formülü anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Kültür Merkezi'nde çeşit başlıklarla aralık ayı boyunca düzenlenen dört ayrı söyleşide; kadınlara, annelik ve kadınlık deneyimlerini güce çevirebilmeleri yolunda rehberlik edebilecek bazı motivasyon programları sunuluyor. Bu kapsamda ikincisi düzenlenen söyleşide kadınlara iletişimin gücü, söyleşi ve çeşitli oyunlarla uygulamalı olarak anlatıldı.

Demirtaş Kültür Merkezi'nde 8-12 yaş arası çocuklara da etkili iletişimin formülünü öğrenebilecekleri eğitimler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklara duygularıyla iletişimi nasıl kullanabilecekleri, iletişim yöntemleri, doğru iletişim, doğru telaffuz, kızgınlık duygusunu ifade ederken nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

"Kadın Olmak" başlığında dört program düzenlediklerini belirten Sosyolog Mürüvvet Özçelik Doğan, şöyle konuştu:

"Annenin edindiği her fayda etrafına ışık saçıyor"

"Bu programda kadınların hem annelik deneyimleri hem de kadınlık deneyimlerini güce çevirebilmeleri yolunda rehberlik edebilecek bazı motivasyon programlarını onlara sunmak istedik. Bunların içinde kendini keşfetme yolculuğu var, kendini keşfederken bazı enstrümanlar var bunlardan en başta iletişim geliyor. Tüm dünyayla sağlıklı iletişim kursak da ilk iletişim aslında kendimizle, kendimizle olan iletişimin nasıl gerçekleştiğinden veya nasıl gerçekleşemediğinden yola çıktık. Bunu dinlemek, anne ve eş olmak, aile, toplum ve iş hayatında var olmak gibi pek çok başlığı dört programın içine dağıtarak bir program hazırladık. Bir kadın kendini keşfetme yolculuğuna başlarsa, kadınlık deneyimiyle beraber annelik ve eş deneyimini toplum içindeki herhangi bir rolünü kadınlık gücüyle daha da artırabileceğini düşündük. Kendimizi keşfeder, kendi yolculuğumuzu tayin etme gücüne sahip olursak bizim için daha güzel olacak. Bizim için anne güzel olunca, bu eş, çocuk ve aile içinde güzel olacak. Annenin edindiği her fayda etrafına ışık saçıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlar İçin İletişim Semineri - Son Dakika

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