Osmangazi Belediyesi'nden Kadınlara Okuma Teşviki Projesi

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, kadınları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi kapsamında düzenlediği imza günü ve söyleşi programı ile yazar Meyra İlknur Mısır'ı, Osmangazili kadınlarla buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi ile kadınların kitaba erişimini kolaylaştırıyor. Muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayan nitelikteki kitaplar, belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz dağıtılıyor. Proje çerçevesinde dağıtılan ikinci kitap Meyra İlknur Mısır'ın kaleme aldığı 'Pusula' adlı eser oldu. 'Pusula', geçen Eylül ayında Demirtaş bölgesinde yer alan mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği imza günü ve söyleşide Demirtaşlı kadınları, yazar Meyra İlknur Mısır'la bir araya getirdi.

"Farkındalık insanın kendi duygu ve düşüncesini tanımasına yardımcı oluyor"

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda konuşan yazar Meyra İlknur Mısır, 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesi gibi anlamlı bir projede kendi kitabının da kadınlara dağıtılmış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 'Pusula' kitabını, farkındalığı anlatmak adına yazdığını dile getiren Mısır, "Dönüşümü anlatan, farkındalığın insanda nasıl etki yarattığını anlatan bir kitap. Farkındalığı anlattığım her yer, benim için çok kıymetli. Farkındalık insanın kendi duygu ve düşüncesini tanımasına yardımcı oluyor. Ben kimim? Niçin buradayım? Aslında ne yapmam gerekiyor da ne yapıyorum? Toplumun dayatmalarından sıyrılabiliyor muyum? Kendim olabiliyor muyum? İşte bu soruların ipuçlarını konuşuyoruz. Kitap da aslında bunları anlatıyor. Farkındalıkta insanın duygu ve düşüncesini anda fark etmesi demek" diye konuştu.

Osmangazili kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda yazar Meyra İlknur Mısır, sevenleri için kitabını imzaladı.