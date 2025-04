Osmangazi Belediyesi'nden Otizm Farkındalık Etkinliği

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için özel bir etkinliğe imza attı.

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim alan otizmli bireylerin yaptığı el emeği ürünler, Zafer Plaza Meydanı'nda açılan stantta sergilendi. Alanda kurulan farkındalık ağacına otizmli bireylerin hazırladığı puzzle parçaları vatandaşlar tarafından yapıştırıldı.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'ndeki engelli gençlerimiz ve aileleriyle birlikte tüm halkımızı otizmi fark etmeye ve bir parçası olmaya davet ediyoruz. Otizm şu anda 36 çocuktan birinde görülüyor. 2050 yılında ise her iki çocuktan birinin otizmli olma ihtimali var bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Otizmi artık fark edip otizmli çocuklarımızın aramızda hayatına devam edebilmesi için her şeyi yapmamız gerekiyor. Bugün biz otizmi fark et diyoruz. Zafer Plaza Meydanı'nda açtığımız standımıza herkesin katılmasını istiyoruz. Burada otizm farkındalık ağacı kurduk, bu ağaca otizmli gençlerimizin hazırladığı puzzle parçalarını vatandaşların yapıştırmasını istedik. Vatandaşlarda puzzle parçalarını otizm farkındalık ağacına yapıştırarak otizme dikkat çektiler. Açtığımız sergimizde ise otizmli çocuklarımızla yaptığı ürünleri sergiliyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz."