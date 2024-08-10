Osmangazi Belediyesi, Tuzaklı köyünde Perseid Meteor Yağmuru Gözlem etkinliği düzenliyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Köylerde Bilim Buluşmaları projesi kapsamında Tuzaklı köyünde "Perseid Meteor Yağmuru Gözlem" etkinliği düzenliyor.

Osmangazi Belediyesi, 12-13 Ağustos günlerinde Tuzaklı köyündeki piknik alanında ücretsiz olarak düzenleyeceği Perseid Meteor Yağmuru Gözlem etkinliği ile binlerce gökyüzü meraklısını buluşturacak.

Etkinlik, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'da başlayacak ve 13 Ağustos Salı günü saat 06.00'ya kadar devam edecek. Etkinlikte, uzman astronomlar gezegenler ve takımyıldızları hakkında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma fırsatı sunulacak.

Katılımcılar için Osmangazi Meydanı'ndan otobüs seferleri düzenlenecek. Etkinliğe otobüs ile katılım sağlayacakların 'osmangazi.bel.tr' adresinden kayıt yaptırmaları gerekecek.