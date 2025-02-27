Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki 400 camide kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Camilerin iç ve dış alanları hijyenik hale getiriliyor.

27.02.2025 10:54  Güncelleme: 11:38
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen faaliyerler kapsamında camiler baştan aşağı temizlenerek, Ramazan ayına hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki toplam 400 cami ve mescitte temizlik çalışması yapıyor. Faaliyetlerde camilerin iç ve dış alanları detaylı bir şekilde temizleniyor. Halılar da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor. Cami bahçeleri, şadırvanlar, abdesthaneler ve tuvaletler de hijyen kurallarına uygun olarak temizleniyor. Ayrıca camilerin avizeleri, pencereleri, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümleri de özenle silinerek, ibadete hazır hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, yürütülen çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Ramazan ayına kavuşmamıza sayılı günler kala yıl boyunca düzenli olarak yaptığımız cami temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdık. İlçemizdeki camiler, belediye ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlenerek yurttaşlarımızın temiz ortamlarda ibadetlerini yapmaları sağlanıyor. Vatandaşlarımızın Ramazan ayında vakit namazları ve teravih namazlarını gönül rahatlığıyla kılabilsinler diye gereken tüm çalışmalar yapıldı. Osmangazili yurttaşlarımıza ve Tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar dileğimi sunuyorum" dedi.

Başkan Aydın, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması - Son Dakika

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