Osmangazi Belediyesi'nden Yeni Yıl Sürprizi: 25 Ton Portakal Dağıtıldı

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(BURSA) - 2025 yılının herkes için sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2025 hepimiz için umut olsun, sağlık olsun, güzel bir yıl olsun. Herkese iyi yıllar dilerim" dedi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yeni yıla mutlu girmelerine katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz olarak portakal dağıttı. Paketlenmiş olarak hazırlanan 25 ton portakal, mahalleleri kapı kapı dolaşan Osmangazi Çözüm Ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Başkan Aydın da mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlara portakal ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Aydın, "2025 yılına girmemize saatler kala vatandaşlarımıza sürpriz yapmak istedik. Yaptığımız sürpriz ile vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize.

2025 hepimiz için umut olsun, sağlık olsun, güzel bir yıl olsun. Herkese iyi yıllar dilerim" diye konuştu.