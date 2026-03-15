Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bereketini Yenibağlar'da Paylaştı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca mahalle mahalle kurduğu iftar sofraları, bu kez Yenibağlar Mahallesi'nde bin 200 vatandaşı bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği iftar programları, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Ramazanın bereketini ve paylaşma kültürünü mahallelere taşıyan iftar programlarının yeni durağı Yenibağlar Mahallesi oldu.

Yenibağlar Meydanı'nda düzenlenen iftar programına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, kurulan gönül sofralarında bir araya gelerek hem komşuluk bağlarını güçlendirdi hem de ramazan ayının paylaşma ruhunu birlikte yaşadı.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar ile belediye meclis üyeleri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle sakinleriyle sohbet ederek ramazan ayının bereketini paylaştı.

Yıldızhan, yoğun bir katılımın olduğuna işaret ederek, "Yenibağlar Mahallesi'nde bin 200 vatandaşımızla gönül sofrasında buluştuk. Kendileriyle birlikte iftarımızı açtık. Buraya gelen, katkı sunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsinin ramazanını kutluyorum. Nice ramazanlarda birlikte olmak dileğiyle" diye konuştu.

Yenibağlar Mahalle Muhtarı Nursel Şahintürk de"Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Burada bir ilk oldu, iftar sofrasında bir araya geldik. Vatandaşlarımız çok memnun, bin 200 kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Esma Ayhan, "Erkan Başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz, çok güzel hizmetler sundu" dedi. Rasim Yıldız da "Öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz, bizleri burada buluşturdu. Mahallemizi, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirdi. Herkese iyi ramazanlar diliyorum" dedi.