Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bereketini Yenibağlar'da Paylaştı - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bereketini Yenibağlar'da Paylaştı

15.03.2026 11:02  Güncelleme: 12:29
Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarıyla Yenibağlar Mahallesi'nde 1200 vatandaşı bir araya getirdi. İftar programı, mahalle sakinleri arasında komşuluk bağlarını güçlendirirken, ramazanın paylaşma ruhunu yaşattı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca mahalle mahalle kurduğu iftar sofraları, bu kez Yenibağlar Mahallesi'nde bin 200 vatandaşı bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği iftar programları, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Ramazanın bereketini ve paylaşma kültürünü mahallelere taşıyan iftar programlarının yeni durağı Yenibağlar Mahallesi oldu.

Yenibağlar Meydanı'nda düzenlenen iftar programına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, kurulan gönül sofralarında bir araya gelerek hem komşuluk bağlarını güçlendirdi hem de ramazan ayının paylaşma ruhunu birlikte yaşadı.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Fatih Vardar ile belediye meclis üyeleri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle sakinleriyle sohbet ederek ramazan ayının bereketini paylaştı.

Yıldızhan, yoğun bir katılımın olduğuna işaret ederek, "Yenibağlar Mahallesi'nde bin 200 vatandaşımızla gönül sofrasında buluştuk. Kendileriyle birlikte iftarımızı açtık. Buraya gelen, katkı sunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsinin ramazanını kutluyorum. Nice ramazanlarda birlikte olmak dileğiyle" diye konuştu.

Yenibağlar Mahalle Muhtarı Nursel Şahintürk de"Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Burada bir ilk oldu, iftar sofrasında bir araya geldik. Vatandaşlarımız çok memnun, bin 200 kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Esma Ayhan, "Erkan Başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederiz, çok güzel hizmetler sundu" dedi. Rasim Yıldız da "Öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz, bizleri burada buluşturdu. Mahallemizi, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirdi. Herkese iyi ramazanlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bereketini Yenibağlar'da Paylaştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, Ramazan Bereketini Yenibağlar'da Paylaştı - Son Dakika
