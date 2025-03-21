Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, her gün bir mahallede düzenlediği iftar programları kapsamında Panayır Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi.

Ramazan ayında kurduğu iftar sofralarıyla her gün 2 bin 700 kişiye iftar yemeği ikram eden Osmangazi Belediyesi, her gün farklı bir mahallede iftar programı düzenliyor. Bu kapsamında Belediye, Panayır Mahallesi sakinlerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, yemek kazanlarının başına geçerek mahalle sakinlerine yemek servis etti.

"Her gün faklı mahallelerden farklı talepler geliyor"

Yılmaz, "Bugünde Panayır Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldik. Her gün faklı mahallelerden farklı talepler geliyor. Biz Osmangazi Belediyesi olarak iftar noktası kurduğumuz farklı yerin dışında da diğer mahallelerimizden gelen talepleri karşılamak için elimizden gelini yapıyoruz" dedi.