Osmangazi Belediyesi Temizlik İşçileri Orkestrası İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Temizlik İşçileri Orkestrası İlk Konserini Verdi

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, kurdukları orkestra ile ilk konserlerini vererek dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, konserin Osmangazi'nin birçok mahallesinde devam edeceğini duyurdu.

08.03.2025 14:11  Güncelleme: 16:10
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler tarafından kurulan orkestra ilk konserini verdi. Konseri dinleyenler arasında bulunan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Kalbi temiz temizlik işçilerimiz güzel bir çalışma yaptı. Bu konserler, Osmangazi'nin birçok mahallesinde devam edecek" dedi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası, ilk konserini Osmangazi Gösteri Merkezi'nde verdi. İlçelilerin yoğun katılım gösterdiği konser, "Gel Gör Aşk Beni Neyledi" ilahisiyle başladı. Beş solist ve altı müzisyenden oluşan orkestra, seslendirdiği pop, arabesk ve halk müziği şarkıları ile dinleyicilerden beğeni topladı.

Konsere katılan Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilçe sakinleri, orkestranın seslendirdiği şarkılara hem söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti.

Aydın, temiz ve güzel bir gecede bir arada olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yaz, Osmangazi Belediyesi olarak mahalle ve köy şenlikleri yaptık. O zaman da söylediğim gibi insanoğlu sadece karnını doyurmakla yaşayamıyor. Ruhunu da doyurması gerekiyor. Bu da sanatsal ve kültürel etkinlikler ile oluyor. Hem karnı hem de ruhu doyduğunda insanoğlu mutlu oluyor. Bursa'nın kalbi Osmangazi'de, kalbi temiz temizlik işçilerimiz güzel bir çalışma yaptılar ve ilk konserlerini de gerçekleştirdiler. Bu konserler, Osmangazi'nin birçok mahallesinde devam edecek. Ben koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Temizlik İşçileri Orkestrası İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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