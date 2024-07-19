Osmangazi Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki belirli noktalara yerleştirdiği 16 kablosuz internet (wi-fi) cihazı ile vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Deprem bölgesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar için de ücretsiz internet noktası oluşturan Osmangazi Belediyesi'nin hizmetinden 2024 yılının ilk altı ayında 21 bin 211 kişi faydalandı.

19.07.2024 15:59
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki belirli noktalara yerleştirdiği 16 kablosuz internet (wi-fi) cihazı ile vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Deprem bölgesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar için de ücretsiz internet noktası oluşturan Osmangazi Belediyesi'nin hizmetinden 2024 yılının ilk altı ayında 21 bin 211 kişi faydalandı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin yanı sıra sıra belediyeye ait tesislerde, ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunuyor. Kablosuz internet cihazlarına cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarları ile bağlanan vatandaşlar, internete anında erişim sağlıyor.

Ücretsiz internet hizmetinden 2024 yılının ilk 6 ayında 21 bin 211 kişi faydalandı. Özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören kablosuz internet erişim noktalarında, toplam 132 bin 852 kez oturum açma işlemi yapıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de ücretsiz internet noktası oluşturan belediyenin hizmeti vatandaşların beğenisini topladı.

Başkan Erkan Aydın, ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmetini daha da yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "İnternet artık hayatın akışında bir zorunluluk haline geldi. Neredeyse her anımız internet üzerinde devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internete bağlanabilmesi için özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve belediyemize ait tesislerde ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnunuz. İlerleyen süreçte ücretsiz kablosuz internet ağımızı daha da genişletmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, Vatandaşlara Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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