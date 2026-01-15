Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri Kursiyerlerinden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri Kursiyerlerinden Yıl Sonu Sergisi

15.01.2026 10:01  Güncelleme: 11:01
Osmangazi Belediyesi'nin çocuklar ve gençler için düzenlediği Yetenek Evleri, yıl boyunca süren eğitimlerin ardından gerçekleşen sergide yeteneklerini sergiledi. Sanatseverlerle buluşan kursiyerler, müzik eşliğinde eserlerini sundu.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin çocuklar ile gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Yetenek Evleri, yıl boyunca süren eğitimlerin ardından düzenlenen sergiyle çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri'nde pek çok sanat dalına ilişkin yeteneklerini ortaya koyan farklı yaş gruplarındaki kursiyerler, çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen sanat buluşması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergide müzik topluluğu da gitar ve ney eşliğinde mini bir konser verdi. Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Aydın, yıl boyunca emek veren çocuklara teşekkür sertifikası takdim etti. Sanat buluşmasında eserleri yakından inceleyen Başkan Aydın, ürünler hakkında bilgiler aldı.

"Hayallerinizi kaybetmeyin"

Özellikle çocuk yaşlarda hayal gücünün ve hayal etmenin, hayatta ulaşılabilecek noktalar için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, ortaya çıkan ürünleri önemsediklerini söyledi. Aydın, "Bugün 70 çocuğumuz bu sergide yer alıyor. Toplamda ise 400 çocuğumuz Yetenek Evleri'nde eğitim alarak yeteneklerini keşfediyor. Osmangazi Belediyesi olarak çocuğun, gencin, kadının ve dezavantajlı bireylerin hayatın her alanında yer alabilmesi için bu tür çalışmaları destekliyoruz. Hayallerinizi kaybetmeyin. Bugün dikilen bir ağacın büyüdüğünü 70 yaşında da görebilirsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefat yılını da değinerek, "Bugün büyük önderimizin annesi Zübeyde Hanım'ı anıyoruz. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sergi, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.

Kaynak: ANKA

