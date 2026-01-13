(BURSA) - Osmangazi Belediyespor Eskrim Takımı'ndan Elvin Günışık, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U17 Kadın Flöre Circuit Eskrim Turnuvası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Osmangazi Belediyespor, eksrim branşında büyük bir ivme yakaladı. Polonya'nın Poznan kentinde 174 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen U17 Kadın Flöre Circuit Eskrim Turnuvası'nda boy gösteren Elvin Günışık, sergilediği performansla dikkati çekti.
Yarı finalde Fransız sporcu Eloise Goutenegre'yi mağlup ederek finale yükselen genç yetenek, final müsabakasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi adına yarışan Rus asıllı Elizaveta Kopyltsova ile karşılaştı. Final karşılaşmasının ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan olimpik sporcu, gümüş madalya ile Osmangazi'yi uluslararası arenada zirveye taşıdı.
Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'yı temsil eden sporcu ile antrenörünü kutladı.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi Belediyespor Eskrim Takımı'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?