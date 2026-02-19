Osmangazi'de Antik Mısır'ın Bilgelik Mirası Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi'de Antik Mısır'ın Bilgelik Mirası Anlatıldı

19.02.2026 12:14  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi’nin "Felsefe Buluşmaları" kapsamında eğitimci, yazar ve sosyolog Kemal Karadayı, antik Mısır’ın bilgelik mirasını anlattı. Karadayı, piramitlerden Osiris mitine uzanan kapsamlı sunumuyla kadim uygarlığın ebediyeti arayan düşünce dünyasını katılımcılarla paylaştı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin "Felsefe Buluşmaları" kapsamında eğitimci, yazar ve sosyolog Kemal Karadayı, antik Mısır'ın bilgelik mirasını anlattı. Karadayı, piramitlerden Osiris mitine uzanan kapsamlı sunumuyla kadim uygarlığın ebediyeti arayan düşünce dünyasını katılımcılarla paylaştı.

Osmangazi Belediyesi, felsefeye yönelik buluşmalarıyla kentin entelektüel birikimine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda düzenlenen Felsefe Buluşmaları'na konuk olan sosyolog Kemal Karadayı, "Antik Mısır Bilgeliği" başlığında katılımcıları bilgilendirdi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada antik Mısır medeniyetine geniş bir perspektiften bakan Karadayı, dinleyicilere medeniyetin düşünce mirasını aktardı. Karadayı, Mısır Piramitleri'nden Mısır mitolojisi için çok önemli bir yere sahip olan Osiris'e kadar pek çok konudan detaylar paylaştı.

Antik Mısır medeniyetinin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Karadayı, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz en yüksek uygarlığın ilk örneği"

"Osmangazi Belediyesi'nin desteğiyle çok güzel bir kitle ile bir araya geldik. Antik Mısır mitolojisini, tarihini, kronolojisini konuştuk. Her zaman çok ilgi çeken, gizemli, merak edilen bir uygarlık. Katılımcılarla birlikte o uygarlığın derinine inmeye çalıştık. Antik Mısır uygarlığı sadece bizi şaşırtan teknolojisiyle değil, aslında hayata, coğrafyaya, yeryüzüyle gökyüzünün birliğine, yaşam ile ölümün birliğine çok kafa yormuş bir uygarlık. O yüzden de ebediyeti arayan, ebediyeti anlamaya çalışan bir uygarlık. Özellikle birlik fikri çok ilham verici, onun mimari de, teknolojide, günlük yaşamda nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Aslında bizi etkileyen kısmı o ama arkadaki fikir gerçekten çok derin. Çok eski bir uygarlık. Piramitlerle, taş devri arasında 600 yıl var. Dolayısıyla aslında gördüğümüz en yüksek uygarlığın ilk örneği. Tıbbın, bilimin, sanatın ilk örneklerini güçlü bir şekilde orada görüyoruz. Oradan da bütün dünyaya yayıldığını söylemek mümkün."

Programın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Karadayı'ya, Osmangazi Belediye Başkanvekili Burak İleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Karadayı da Belediye Başkanı Erkan Aydın'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Yönetim, Osmangazi, Kültür, Güncel, Mısır, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Antik Mısır'ın Bilgelik Mirası Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:56:49. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Antik Mısır'ın Bilgelik Mirası Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.