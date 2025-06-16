Osmangazi'de Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması Sonuçlandı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ilçedeki basketbol sahalarını güzelleştirmek için Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğiyle düzenlediği "Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması"nda dereceye giren tasarımların ilçedeki hangi basketbol sahalarına uygulanacağı belli oldu.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki basketbol sahalarına estetik katmak için geçen nisan ayında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile protokol imzalayarak Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması'nı düzenledi.

Liseli öğrencilerin yaptığı tasarımlar, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Osmangazi Belediyesi ve Bursaspor temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda sekiz tasarım finale kalmayı başardı.

Bursaspor'un yeşil-beyaz ruhunu taşıyan, hayal gücü ve emekle ortaya çıkaran özel tasarımlar arasından dereceye girenler ise beş bin Bursalının oyuyla belirlendi. Betül Altınoluk en fazla oyu alarak birinci, Bahadır Kara ikinci, Ecem Duru Sarıkaya ise üçüncü oldu.

Dereceye giren tasarımların ilçedeki hangi basketbol sahalarında uygulanacağı da belli oldu. Yarışmada birinci olan Betul Altınoluk'un tasarımı Soğukkuyu Parkı'ndaki basketbol sahasına, ikincilik elde eden Bahadır Kara'nın tasarımı Kükürtlü Belde Parkı'ndaki basketbol sahasında, yarışmanın üçüncüsü Ecem Duru Sarıkaya'nın tasarımı ise Merinos Parkı'ndaki basketbol sahasında hayat bulacak.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini, Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz ve Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin verdi.

Aydın, "Buradaki amaç gençlerimize basketbolu ve sporu sevdirmek. Yarışmada hepsi birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıktı. Dereceye giren tasarımlar ile ilçemizdeki basketbol sahalarını güzelleştireceğiz. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.