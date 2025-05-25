Osmangazi'de Bilim Buluşmaları: Dünya Işık Günü Etkinliği - Son Dakika
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Osmangazi'de Bilim Buluşmaları: Dünya Işık Günü Etkinliği

Osmangazi\'de Bilim Buluşmaları: Dünya Işık Günü Etkinliği
25.05.2025 14:21
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Osmangazi Belediyesi, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Bilim Buluşmaları'nın 10'uncusunu Gündoğdu Köyü'nde 'Dünya Işık Günü' temasıyla gerçekleştirdi. Etkinlikte, bilim uzmanları ışığın önemi ve kirliliği hakkında bilgi verdi, ardından da gözlem etkinlikleri düzenlendi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ilçede yaşayan vatandaşları bilimle buluşturmak için Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) iş birliğiyle düzenlediği Bilim Buluşmaları'nın 10'uncusu, Gündoğdu Köyü'nde gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi, her ay belirli bir bilimsel temayla düzenlediği etkinlikle ilçenin farklı köy ve mahallelerinde vatandaşları bilimle buluşturuyor. Buluşmaların 10'uncusu, "Dünya Işık Günü" temasıyla Gündoğdu Köyü'nde düzenlendi.

Etkinliğe katılanlara bilim eğitimi uzmanları ve amatör astronomlar tarafından ışığın insan hayatındaki önemi ile bilim ve teknolojideki yeri, tüm boyutları anlatıldı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara ışığın aydınlık ve karanlık yüzü anlatılarak yaşamlarındaki önemini fark etmeleri sağlandı.

Anlatımların ardından etkinliğe katılanlara uzay temalı müzik dinletisi eşliğinde teleskopla Jüpiter, Mars ve çift yıldız gözlemi yaptırıldı.

Her ay farklı temalarda buluşmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Başkanı Cem Özkan, şunları söyledi:

"Işık hayatımızı çok zenginleştiriyor"

"Osmangazi Belediyesi ile kulübümüz son bir yıldır her ay belli bilimsel temalarla, Osmangazi kentinin çeşitli bölgelerinde halk bilim buluşmaları ve köylerde köy bilim buluşmaları etkinlikleri gerçekleştiriyor. Burada amacımız insanlara köydeki insanları popüler bilim faaliyetleriyle bilime yaklaştırmak. Kentteki insanları kırsal alana getirerek ortak bir etkinlikte buluşturmayı hedefliyoruz. Her ay farklı temalarda buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ayki etkinliğimizin temasını, 'Dünya Işık Günü' olarak belirledik. Etkinlikte ışığın insan hayatındaki önemini vurguladık, bilim ve teknolojide geliştiği yeri anlattık. Burada ışığı her boyutuyla köy halkına anlattık. Işık hayatımızı çok zenginleştiriyor ama ışığın hoyratça ve bilinçsizce kullanımı şehir hayatındaki insanları bir anlamdan da ışık kirliliğe maruz bıraktığını göstererek anlattık. Etkinlikte ışık kirliliği ölçümleri yaparak bunu buradaki vatandaşlara gösterdik. Burada teleskoplarımızı kurup gezegen gözlemleri yaptık."

Işığı daha yakından tanımak için bir araya geldiklerini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi Azize Malay da şöyle konuştu:

"Işığın tarihsel olarak insanlık tarihindeki yerini konuştuk"

"Işık teknolojileri üzerine çalışmalar yapmaktayım. Bunu topluma nasıl öğretebiliriz, bunun üzerine çalışıyorum. Işığı daha yakından tanımak için bir araya geldik. Bunun bir yolunda astronomik gözlem yıldızlar en küçük temel ışık parçacıkları olarak bize kaynak sağlıyorlar. Işığın tarihsel olarak insanlık tarihindeki yerini konuştuk. Işık özellikle 21'inci yüzyılda hayatımızın inanılmaz bir parçası ve her yerde küçük ve büyük ışık kaynaklarını görüyoruz ama telefonlarımızdaki ekranlarındaki ışık kaynaklarından tutun da göremediğimiz bir çok yerde ışık var. Işık 21'inci yüzyılın ilerleyen ve gelişen yenilikçi bir alanı ve teknoloji kaynağı, 19'uncu yüzyıl buharla, 20'nci yüzyıl elektrikle geliştiyse 21'inci yüzyıl da ışıkla gelişecektir. Burada bu yüzden ışığı konuşmak için toplandık. Osmangazi Belediyesi ve BAAK Kulübü'ne bana bu imkanı sağladığı ve beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Bilim Buluşmaları: Dünya Işık Günü Etkinliği - Son Dakika

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