Osmangazi Belediyesi Osmek Kursiyerleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi Osmek Kursiyerleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi

10.04.2026 13:59  Güncelleme: 15:05
Osmangazi Belediyesi'nin OSMEK kurslarında eğitim alan kadınların hazırladığı el emeği ürünler, Mehmet Akif Mahallesi'nde düzenlenen 'Geleneksel 2. Sergi' ile sergilendi. Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, kadın emeğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak OSMEK sayısının artırılacağını belirtti.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin OSMEK kurslarında eğitim alan kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Mehmet Akif Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel 2. Sergi" ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Mehmet Akif Mahallesi'nde faaliyet gösteren OSMEK kurs merkezinde hazırlanan el emeği ürünler, Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'ın da katılımıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Sergi" ile beğeniye sunuldu. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği çalışmalar beğeni topladı.

Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalarına verdiği öneme değinerek, kadın emeğinin desteklenmesinin toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Yıldızhan, "Göreve geldiğimizden bu yana belediye başkanımız Erkan Aydın'ın direktifleriyle var olan OSMEK sayısını artırmak ve bu güzel binaları halkımıza kazandırma düşüncesiyle harekete geçtik. OSMEK sayısını artıracağız. Halk eğitim ile birlikte bu güzel organizasyonlar da hep birlikte devam edecek. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum"

OSMEK Mehmet Akif Kursu Sorumlusu Güler Güleç ise OSMEK'te özellikle mahallede yer alan kadınlara hitap ettiklerini vurguladı. Güleç, "Gerek başkanlarımızın, gerek müdürlüğümüzün, gerekse halk eğitimin tüm katkılarıyla var olanı en yüksek düzeyde tutmaya çalışarak, güzel ürünler sergilemek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece de kadınların üretimini çok önemsediğini belirterek, "Hepiniz çok değerli, çok güzel bir yerdesiniz. Osmangazi Belediyemizin sağlamış olduğu imkanlarla biz de elimizden geldiği kadar en güzel şartları sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Osman Sakin ise güzel bir bina inşa edildiğini kaydederek, ev hanımlarının meslekler öğrenerek aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Sergi kapsamında özel olarak hazırlanan pasta kesildi. Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, el sanatları ve giyim sınıfında yer alan sergileri dolaşarak, ürünler hakkında OSMEK yöneticilerinden bilgiler aldı. Ürünleri yakından inceleyen Yıldızhan, kursiyerleri tebrik etti. Program sonunda Yıldızhan'a kursiyerlerin hazırlamış olduğu tablo hediye edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Osmek Kursiyerleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Osmek Kursiyerleri, El Emeği Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
