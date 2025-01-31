Osmangazi'de İstihdam Buluşması: 250 Kişi İş Sahibi Oldu - Son Dakika
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Osmangazi'de İstihdam Buluşması: 250 Kişi İş Sahibi Oldu

Osmangazi Belediyesi'nin iş arayanlarla işverenleri buluşturduğu istihdam buluşmasında, bir günde 250 kişi iş sahibi oldu. 2024 yılında 15 bin kişinin başvurduğu merkezi iş arayan vatandaşlar ilgiyle takip ediyor.

31.01.2025 12:04  Güncelleme: 13:09
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirdiği istihdam buluşmalarının bir yenisi daha gerçekleşti. Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi'nde (OKİM) gerçekleşen buluşmada bir günde 250 kişi iş sahibi oldu.

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi, iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ile personel arayan firmaları buluşturmak adına faaliyet yürüten OKİM, yeni bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirilen istihdam buluşmasında, istihdama önemli katkılar sağlandı. Yazaki Gemlik Fabrikası'nın üretim, kalite kontrol ve kablo ağı bantlama alanlarına alacağı 250 işçi için 500 kişi başvuru yaptı. İşveren temsilcileriyle iş arayan vatandaşların bire bir görüşme yaptığı buluşmada, aynı gün içinde 250 kişi iş sahibi oldu.

1 yılda bin kişi iş sahibi oldu

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi'ne 2024 yılında 15 bin kişi iş başvurusu yaptı. 35 firmanın katıldığı görüşmelerde, geçen yıl bin kişi iş sahibi oldu. Ayrıca Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi çalışanları, 2024 yılında kendilerine yapılan iş talepleriyle ilgili 600 firmayı ziyaret ederek yeni istihdam olanakları bulmak için çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen istihdam buluşmalarına katılan vatandaşlar verilen hizmetten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de İstihdam Buluşması: 250 Kişi İş Sahibi Oldu - Son Dakika

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