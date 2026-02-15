Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek: Kadın Girişimciler Sokağı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek: Kadın Girişimciler Sokağı Ziyarete Açıldı

15.02.2026 12:25  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, kadın girişimcilerin üretim gücünü desteklemek amacıyla Kadın Girişimciler Sokağı'nı yeniden açtı. Sokakta el emeği ürünler tanıtılırken, ziyaretçiler kadın girişimcilerle birebir iletişim kurma fırsatı buldu.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, kadınların üretim gücünü desteklemek amacıyla yaşama geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı'nı bir kez daha ziyarete açtı. Sokak, girişimci kadınlara satış ve tanıtım imkanı sunarken vatandaşları da el emeği ürünlerle buluşturdu.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda kurulan stantlarda kadın girişimciler; el işi takılardan tekstil ürünlerine, dekoratif objelerden doğal sabun ve kozmetik ürünlerine, ev yapımı yiyeceklerden yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle yer aldı.

Yoğun ilgi gören sokakta, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de üretici kadınlarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu. Kadın girişimcilerin el emeğiyle yaparak satışa sunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, özel ürünleri satın alma imkanı buldu.

Dün kapılarını açan sokağı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, stantları tek tek gezerek girişimci kadınlara "hayırlı işler" dileklerini sundu.

Ayrıca, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu tarafından Kadın Girişimciler Sokağı'nın açılışında vals gösterisi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek: Kadın Girişimciler Sokağı Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:15:09. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek: Kadın Girişimciler Sokağı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.