Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek: Kadın Girişimciler Sokağı Ziyarete Açıldı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, kadınların üretim gücünü desteklemek amacıyla yaşama geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı'nı bir kez daha ziyarete açtı. Sokak, girişimci kadınlara satış ve tanıtım imkanı sunarken vatandaşları da el emeği ürünlerle buluşturdu.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda kurulan stantlarda kadın girişimciler; el işi takılardan tekstil ürünlerine, dekoratif objelerden doğal sabun ve kozmetik ürünlerine, ev yapımı yiyeceklerden yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle yer aldı.

Yoğun ilgi gören sokakta, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de üretici kadınlarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu. Kadın girişimcilerin el emeğiyle yaparak satışa sunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, özel ürünleri satın alma imkanı buldu.

Dün kapılarını açan sokağı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, stantları tek tek gezerek girişimci kadınlara "hayırlı işler" dileklerini sundu.

Ayrıca, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu tarafından Kadın Girişimciler Sokağı'nın açılışında vals gösterisi yapıldı.