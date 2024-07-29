Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Polislere Aşure İkram Etti

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Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerine aşure ikram etti.

Dernek tarafından düzenlenen program Bursa Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde yapıldı.

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında farklı bölgelerde aşure dağıtan Osmangazi Yörük Türkmen Derneği yetkilileri, hazırladıkları aşureleri polislere ikram etti.

Dernek başkanı Dinçer Akyel, emniyet teşkilatıyla muharrem ayını kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Birçok yerde de aşure dağıttıklarını belirten Akyel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önemli maneviyatın yüksek olduğu bu ayda devletimizin, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan polislerimize, devletimizin en önemi unsurlarıyla, bugün muharrem ayının bu güzel gününde emniyet teşkilatımıza biz de Yörük Türkmen dernekleri olarak aşure ikramı yapma kararı verdik. Bugün çevik kuvvet ve özel harekat polislerimize, emniyet müdür yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte burada güzel bir anı yaşıyoruz."

Etkinliğe, dernek yetkilileriyle birlikte, İl Emniyet Müdürü Yardımcıları ve personeller katıldı.