Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Polislere Aşure İkram Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Polislere Aşure İkram Etti

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri, Bursa Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği programda özel harekat ve çevik kuvvet polislerine aşure ikram etti. Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte dernek başkanı Dinçer Akyel, emniyet teşkilatıyla muharrem ayını kutlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

29.07.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerine aşure ikram etti.

Dernek tarafından düzenlenen program Bursa Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde yapıldı.

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında farklı bölgelerde aşure dağıtan Osmangazi Yörük Türkmen Derneği yetkilileri, hazırladıkları aşureleri polislere ikram etti.

Dernek başkanı Dinçer Akyel, emniyet teşkilatıyla muharrem ayını kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Birçok yerde de aşure dağıttıklarını belirten Akyel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önemli maneviyatın yüksek olduğu bu ayda devletimizin, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan polislerimize, devletimizin en önemi unsurlarıyla, bugün muharrem ayının bu güzel gününde emniyet teşkilatımıza biz de Yörük Türkmen dernekleri olarak aşure ikramı yapma kararı verdik. Bugün çevik kuvvet ve özel harekat polislerimize, emniyet müdür yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte burada güzel bir anı yaşıyoruz."

Etkinliğe, dernek yetkilileriyle birlikte, İl Emniyet Müdürü Yardımcıları ve personeller katıldı.

Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Muharrem Ayı, Osmangazi, Bursa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Polislere Aşure İkram Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Polislere Aşure İkram Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement