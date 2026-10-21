Osmaniye Bahçe'de eşini vuran kişi 112'yi arayıp kendini vurdu, çift kurtarılamadı - Son Dakika
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Osmaniye Bahçe'de eşini vuran kişi 112'yi arayıp kendini vurdu, çift kurtarılamadı

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Osmaniye Bahçe\'de eşini vuran kişi 112\'yi arayıp kendini vurdu, çift kurtarılamadı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde eşiyle tartışan kişi, eşine tabancayla ateş ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ardından aynı silahla kendini vuran kişi ve eşi, kaldırıldıkları Bahçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada eşine tabancayla ateş eden Salih Aker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Salih Aker, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aker çifti, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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