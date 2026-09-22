Osmaniye Bahçe'de uçuruma yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Osmaniye Bahçe'de uçuruma yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bekdemir köyü yakınlarında bir otomobil uçuruma yuvarlandı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi, yaralı Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gaffar Beğit'in kullandığı 80 EJ 309 plakalı otomobil, Bekdemir köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı araçtan çıkardı.
Ambulansa taşınan yaralı, Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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