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Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 70'i asılsız çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 70'i asılsız çıktı

Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 787 bin 131 çağrının 550 bin 315'i asılsız çıkarken, merkezi meşgul eden 2 kişiye 3 bin 750 lira para cezası uygulandı. Merkezden yapılan açıklamada, çağrı merkezinin orman yangını, sel ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde önemli rol üstlendiği belirtildi.

Osmaniye\'de 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen çağrıların yüzde 70\'i asılsız çıktı
09.01.2024 - 12:09,
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Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 787 bin 131 çağrının 550 bin 315'i asılsız çıkarken, merkezi meşgul eden 2 kişiye 3 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Merkezden yapılan açıklamada, çağrı merkezinin orman yangını, sel ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde önemli rol üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 787 bin 131 çağrıdan yüzde 69,91'inin asılsız çıktığı ifade edildi.

Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 2 kişiye 3 bin 750 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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Osmaniye, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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