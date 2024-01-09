 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı

Osmaniye'de bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl yapılan 787 bin 131 çağrının 550 bin 315'i asılsız çıktı. Bu nedenle 2 kişiye toplam 3 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. 1 Ocak 2024 itibarıyla asılsız ihbarda bulunanlara 1980 TL idari para cezası uygulanacak.

Osmaniye\'de 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı
09.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:33
Abone Ol

OSMANİYE'de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 787 bin 131 çağrıdan 550 bin 315'i asılsız çıktı.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, merkezin, aktif çağrı almaya başladığından beri salgın, orman yangınları, sel ve en son olarak da 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Pazarcık ve Elbistan merkezli Kahramanmaraş depremlerinde önemli rol üstlendiğini kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin depremler sırasında büyük sorumlulukla çalışıp hızlı, etkili ve koordineli hareket ettiğini belirten Arık, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 787 bin 131 çağrının karşılandığını söyledi. Bu çağrıların 236 bin 816'sının yerinde, 550 bin 315'inin ise asılsız çağrı olduğunu belirten Arık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden 2 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi doğrultusunda toplam 3 bin 750 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti. Arık, 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul edenlere 1980 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Elbistan, Osmaniye, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:18:48. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yarısı asılsız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement